◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３年ぶりの総合優勝を目指す駒大は、７区で７位に転落した。昨年３区で６位の谷中晴（２年）を投入して小田原中継所をスタート。先頭・青学大との差は４分２７秒、５位城西大とは３８秒差の６位でさらなる上位を目指した。１１キロまでに後ろの順大・玉目陸（２年）に並ばれ