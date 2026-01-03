◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）２大会ぶり５２回目の出場で、往路を１０位で折り返した東海大は、８区のロホマン・シュモンにタスキが渡った。＊＊＊ロホマンは２大会連続で試練を味わってきた。２４年の第１００回大会では当時２年で１０区を担い、１０位でタスキを受けたものの、区間２０位