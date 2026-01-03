◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路６位の順大は、７区７位でタスキを受けた玉目陸（２年）が、駒大をかわして６位に順位を上げた。駒大の谷中晴（２年）とのつばぜり合いでは、笑みもこぼれた“ほほえみ王子”が力走を見せた。父・隆博さんは日体大で箱根を３度走り、伯父の本川一美さん（５３）も順大で