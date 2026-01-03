◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)創価大の小池莉希選手(3年)が56分48秒のタイムで6区区間賞に輝きました。往路8位からのスタートとなった小池選手は序盤から快走を続け、途中まで区間記録を上回るペース。最終的にはわずか1秒及ばなかったものの、前回大会で野村昭夢選手(当時青山学院大4年)がマークした区間記録に迫る好タイムでたすきをつなぎました。走り終えた小池選手は、6区区間賞について「日頃支え