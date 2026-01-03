◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)順天堂大学の7区を走る玉目陸選手(2年)が笑顔で快走をみせました。前回11位の順天堂大学は、シード権10位まで7秒届かず。玉目選手は1年生ながら2区を走り区間15位でした。あれから1年、往路6位と奮闘した順天堂大学は、6区で7位に落ちますが、7区の玉目選手が前を行く駒澤大学をとらえ、再び6位に浮上。13キロ付近で抜いた際には笑顔をみせていました。國學院大學OBで解説の