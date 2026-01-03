シミが同じ場所に濃く出たり再発したり…。そんな根深い悩みに寄り添うべく、コスメデコルテの美白ケアシリーズ「ホワイトロジスト」がパワーアップして登場します。2026年1月16日に発売される新作は、メラニン生成の根本（※3）へアプローチする美白有効成分「コウジ酸」を最高濃度（※2）で配合した美容液「1.8X」をはじめ、全3品目8品種。最新研究による透明感ケアが加わり、シミ・くすみの“点”も“面”も