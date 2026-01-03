阪神の岩崎優投手（34）が、3日までに自身のインスタグラムを更新し粋な方法で新年の挨拶をファンに届けた。岩崎は午年にかけて、昨年12月のハワイV旅行中に体験した乗馬の写真をアップ。以下の7つの文章を改行して添えた。ブレない精神で今年も投げ続けます！12年目のシーズンなりますがコンディション管理を徹底して連覇を目指してメンバー全員で戦い抜きます！いつも応援ありがとうございます！バモス！投