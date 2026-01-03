「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）３連覇を狙う青学大は、７区佐藤愛斗（２年）が安定したペースを刻み、１時間２分４９秒で走り首位を守り、８区の塩出翔太（４年）にタスキをつないだ。２年連続８区区間賞中で逃げ切り態勢を作りたい。当日変更で主力の高山豪起（４年）を投入した国学院大が２位に浮上。高山が駒大・佐藤圭汰の持つ終盤まで区間記録ペースで走り、歴代２位の１時間０分５５秒。６区