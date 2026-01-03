5人組グループ・LE SSERAFIMが2025年12月31日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアで開催された『Dick Clark's New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026（以下、New Year’s Rockin’ Eve）』に出演。現地の観客を前にステージを披露した史上初のK-POPガールグループとなり、SAKURAとKAZUHAは、日本人アーティストとして初めて同イベントに出演するという歴史的快挙を成し遂げた。【ライブ写真】Ry