新年祝いにシャンパンボトルに花火つけ…スイスのスキーリゾートにあるバーで起きた大規模火災で、捜査当局は出火原因について花火を天井に近づけたことによる引火との見方を示した。スイス南部のスキーリゾート、クランモンタナのバーで1日未明発生した火災について、捜査当局が2日、会見した。出火原因に関してシャンパンボトルに取り付けた花火を天井に近づけたことで引火したとの見方を示した。脱出経路や消火器に不備がなかっ