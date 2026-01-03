「姥捨て山」の伝説は日本各地に語り継がれてきました。一見すると残酷な昔話のように聞こえますが、その背景には人間社会が抱えてきた深い問題があります。姥捨て山が投げかける根源的な問いは、形を変えながらも現代社会にも確かに存在します。本記事では少子高齢化社会が抱える問題について、島田裕巳氏の著書『親じまい』（宝島社）より一部を抜粋・編集して解説します。生存の選択としての「姥捨て山」「姥捨て山」と聞くと、