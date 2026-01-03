福岡県警大牟田署は3日、大牟田市下白川町1丁目で2日午前9時50分ころ、自宅敷地内に見知らぬ男が立っていた不審者情報があったとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男の特徴は10代くらいで身長160程度。黒色ダウンジャケット、水色ジーパンを着用していたという。