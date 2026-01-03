働きながら高校卒業資格を得ることができる通信制サポート校「ライトシップ高等学院」が、2025年4月、新潟県上越市に開校した。「高校卒業」、「働く（OJT＝On the Job Training）」、「地域おこし（PBL＝Project Based Learning）」を組み合わせた新しい教育モデルとして注目されている新たな学校を取材した。 ■開校から半年23人が入学 学院の基盤は“デュアルシステム” 25年4月に開校したライトシップ高等学院。 こ