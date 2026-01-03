俳優の奥菜恵さん（46）が2025年12月26日、自身のインスタグラムを更新。シアー感のあるドレス姿を披露した。黒髪ボブのヘアスタイルで奥菜さんは、袖とデコルテがシアー感のあるデザインになったドレスを着こなすショットを投稿した。1枚目の写真では、黒髪ボブのヘアスタイルで、白い壁の前に立ち、両手を体の前でそろえ微笑んでいた。2枚目では、笑顔の全身ショットを披露している。この投稿には、「綺麗すぎる」「どこかの国の