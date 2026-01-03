2025年12月31日（現地時間）、LE SSERAFIMが米国最大級の年越し特番『Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026』（以下、『New Years Rockin Eve』）に初出演。NYタイムズスクエアで「SPAGHETTI」「CRAZY」を披露した。SAKURAとKAZUHAは日本人アーティストとして初出演の快挙となった。【写真】パフォーマンス中のLE SSERAFIMLE SSERAFIMは同番組で、現地の観客を前にステージを披露した史上初のK-POPガール