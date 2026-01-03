中山金杯の攻略POINT 【ハンデ】56キロ以上が狙い目 ハンデ56 ～58キロの馬が過去10年で８勝を占める。 中でも19、20、25年と３勝を挙げている［3・0・0・7］の58キロには特に注目。 ハンデ戦ながら斤量を見込まれた実績馬が優位に立っており、重い斤量を嫌って評価を下げることは厳禁。 ただし、57キロは［0・1・1・15］と低調。 中山金杯過去10年のデータ 【出典】『中央競