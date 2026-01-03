◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）トップを快走する青学大が、レース中に粋なパフォーマンスを披露した。７区を走る佐藤愛斗（２年）は、終盤１５キロ地点の給水ポイントでチームメートからペットボトルを受け取ると、そのまま２人で“乾杯”するかのようなポーズをとり、一緒にグビリ。力を得た佐藤は再