◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）国学院大の高山豪起（４年）は７区で１時間５４秒（速報値）を記録し、２位でタスキをつないだ。小田原中継所では１位・青学大と３分２３秒、２位早大と２分１１秒の差があったが、１３キロ手前で早大、３位・中大を捉えた。そのまま一気に抜き去り、首位とも１分２８秒差（