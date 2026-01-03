ほうれん草のおいしい茹で時間は30秒！ ほうれん草をおいしく時短で茹でる方法をご紹介します。この方法なら、おいしくほうれん草を茹でる事ができますよ。 茹でる時間は30秒。固さの違う葉と茎の部分を分けて茹でる事がポイントですよ。 【ポイント1】葉と茎は分ける 茹で時間が違うので先に分けておくと簡単です。 【ポイント2】茎から茹でる 時間のかかる茎の部分からお湯に入れます。 【ポイント３】最後に葉を茹でる