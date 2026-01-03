さらに実績を積み重ねた“最強女王”が芸能人ポーカー頂上決戦に再び参戦。テレビで活躍する人気者たちに負けず劣らずのオーラで視聴者を魅了した。【映像】「顔面偏差値高すぎ」ドレス姿の最強ポーカー女王各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放