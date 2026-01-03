「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）１８秒差の２位で復路をスタートした早大。６区は山崎一吹（３年）が区間６位の５８分３１秒で走ったが、青学大１年生、石川浩輝の快走の前に、１分３４秒差に広げられた。山崎は「思った以上に青学が速かった。焦る気持ちはあったけど、自分のペースを守っていけたかな」と振り返った。前日の往路５区では青学大の黒田朝日（４年）の異次元の区間新の前に早大は痛恨