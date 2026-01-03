気象庁によりますと、四国地方ではきょう（３日）昼前にかけて山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。 【画像をみる】大雪がUターンラッシュに直撃か3日（土）～８日（木）にかけて3時間ごとの雪雨シミュレーション 四国地方は冬型の気圧配置となっており、四国地方の上空約１５００メートルには、氷点下６度以下の強い寒