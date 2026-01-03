セルティックは2日、ボーンマスからメキシコ代表DFジュリアン・アラウージョがレンタル移籍で加入することを発表した。レンタル移籍期間は今シーズン終了までと発表。なお、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、契約に買い取り義務オプションは付随していないという。現在24歳のアラウージョはロサンゼルス・ギャラクシーやバルセロナの下部組織出身で、ラス・パルマスへのレンタル移籍を経験後、2024年8月にボーン