セレッソ大阪は3日、水戸ホーリーホックからDF鷹啄トラビスが完全移籍で加入することを発表した。現在24歳の鷹啄は、市立船橋高校、駒澤大学を経て、2024年からJFL（日本フットボールリーグ）のFCティアモ枚方に入団。2025年に水戸へのステップアップを果たすと、J2リーグの30試合に出場し、水戸のクラブ史上初となるJ2優勝およびJ1昇格に貢献した。鷹啄は発表に際し、C大阪のクラブ公式サイトを通じて次のようにコメント。