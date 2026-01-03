2日夕方、鹿屋市で住宅など3棟を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、鹿屋市輝北町諏訪原の住宅です。警察によりますと、２日午後4時半過ぎ、「自宅が全焼して、横の牛舎に延焼している同居の母と連絡が取れない」と消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、無職の平野 洋子さん86歳の木造平屋建て住宅1棟と車庫1棟、牛舎1棟が全焼しました。また、焼け跡からは性