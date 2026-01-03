午前8時に箱根・芦ノ湖を青山学院大・石川選手（1年）がスタート。続いて18秒差で早稲田大・山粼選手（3年）がスタート。3km（以下kmは区間のkm数）手前、國學院大・後村選手（3年）が中央大・並川選手（2年）を抜き、3位が入れ替わる。7位でスタートした駒澤大・伊藤選手（4年）は1年での出場時に6区区間賞の実績がある。今回も序盤から区間記録より早いペースで走り、6位の順天堂大との差を詰め、7kmすぎで追い抜く。9km地