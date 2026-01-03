アフリカ選手権のグループステージ(GS)はE・F組の最終節計4試合が行われ、全組が終了。ノックアウトステージに進出する16チームが出そろいました。GSからは各組の上位2チームに加え、各組3位の上位4チームがノックアウトステージに進出します。E組ではアルジェリアが赤道ギニア相手に前半だけで3ゴールをあげて勝利。ワールドカップへも出場する同国が、GSを無傷の3連勝で首位通過しました。E組のもう1試合では、2試合を終えてとも