菊地原小弥汰スノーボードのワールドカップ（W杯）は2日、カルガリーでハーフパイプ（HP）第3戦の予選が行われ、男子の嶋崎珀（ヤマゼン）は10位、菊地原小弥汰（ネクストアムゼク）は12位、杉崎大翔（新潟医療福祉大）は13位で14人による3日の決勝に進んだ。永井瑛人（オールアルビレックス）は24位で予選落ち。（共同）