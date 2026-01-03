同性婚を認めない規定は憲法に違反するとして、2019年に同性のカップルらが一斉に国を訴えた裁判。2025年11月28日、“最後”の二審判決となった東京高裁は「合憲」との判断を示した。裁判は全国で6件起こされたが、「違憲」5件・「合憲」1件と高裁の判断が分かれた。「少数者の人権を守る最後の砦（とりで）」と表現されることもある最高裁は、どのような判断を下すのかー。東京高裁は唯一「合憲」と判断東京高裁は判決で「憲法24