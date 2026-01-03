【女子ボートレーサー・インタビュー 原村百那（２４＝山口）前編】――ボートレーサーを目指したきっかけは原村小学校の低学年くらいだったと思うんですけど、地元の徳山のレース場に連れて行ってもらって、今までに見たことのない乗り物と迫力と音に驚かされたのが、きっかけですね。高校は福岡で女子野球をしていて、高校を卒業した後に普通に就職をしたんですけど、何か「ボートレーサー」っていうカッコ良さがずっと頭