〈W杯イヤーの幕が開いた。現在の「森保ジャパン」は世界最速で北中米W杯出場を決め、昨年10月の親善試合ではブラジルに勝利するなど、その強さは世界も認めるところだ。しかし、日本代表がこのレベルに至るまでには、それを支えてきた過去の先人たちの戦いの記録があった。W杯を現地取材してきたライター・元川悦子氏が激闘の歴史を振り返る〉‘26年北中米ワールドカップ（以下、W杯）優勝を本気で目指しているサッカー日本代表。