第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、復路が行われている。注目のひとつはシード権争い。しかし、伝統校がピンチに追い込まれ、駅伝ファンが「かなり厳しくなった」「まだワンチャンあるぞ」と反応した。20年連続シード権を確保している東洋大は往路15位。10位以内を目指して復路をスタートさせたが、6区終了時点で13位と苦しんでいる。10位の中央学院大との差は2分49秒。さらに「5強崩し」を