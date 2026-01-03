富山第一の加納靖典監督「たとえ相手が優勝候補だとしても、勝たなければ」富山第一（富山）は1月2日、フクダ電子アリーナで行われた第104回全国高校サッカー選手権大会で、大津（熊本）に1-2で敗れた。優勝候補を相手に先制するなどあと一歩まで追い詰めたが、同点の後半アディショナルタイムにPKを献上。加納靖典監督は「これをゴールにしたくないという気持ち」と語った。2013年には優勝経験もある富山第一だが、「僕らはど