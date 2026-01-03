俳優・仲野太賀（３２）の活躍がめざましい。主役、脇役問わず連ドラ、映画と引っ張りだこ。４日からは、主演するＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）がスタートする。６度目の大河出演にして念願の大役に「本当にこんなことがあるんだ」と顔をほころばせるが、そこには父の俳優・中野英雄（６１）が込めた、ある思いも存在した。（浦本将樹）ずっと夢見ていた大河の主役に、喜びをかみ締め続けている。「これま