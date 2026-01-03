◆第１０４回全国高校サッカー選手権３回戦鹿島学園（茨城）４―１堀越（東京Ａ）（２日、駒沢陸上競技場）３大会ぶり１２度目の出場の鹿島学園が、３大会連続７度目の出場の堀越を４―１で下し、１７大会ぶりの８強進出を決めた。前半３２分に鹿島学園のＦＷ内海心太郎（２年）が１回戦以来となる先制点を決めるも、同３４分に堀越のＤＦ横尾瑛人（３年）がすぐさま同点ゴールを決めて、前半は１―１で折り返した。再び