モデルでタレントの溝端葵（24）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「2026年！！！！！！！あけましておめでとうございます！」とあいさつし、水色ビキニ水着姿の表紙を披露。「1月5日発売の週プレ、表紙巻頭です！新年から嬉しいご報告ができて幸せですハート今年もよろしくお願いします！」と伝えた。また、年末の別投稿では「2025年ありがとうございました！今まで載せきれなかっ