◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）「箱根駅伝」の復路が神奈川・箱根町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間109.6キロのレースで東京・大手町を目指している。山下りの6区（20.8キロ）で創価大の小池莉希（3年）が56分48秒で区間賞を獲得した。従来の記録は前回大会の野村昭夢（青学大）の56分47秒で、わずかに1秒届かなかっ