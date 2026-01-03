歌手で俳優の福山雅治が２日、ＴＢＳ系「ニノなのに新春ＳＰ」に出演。高校時代の激モテエピソードを披露した。番組では、福山のさまざまな都市伝説を検証。その中で、高校時代に「バス停に立っていただけなのにバスが傾いた」というものがあった。福山は「女子校があって、僕が通っている高校もあって。ぼくはバス停にいて、女子高生の方を乗せたバスが必ず止まる」という状況。「女子高生の方が歩道にいる僕を見るために、