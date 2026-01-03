◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）絶対エース兼キャプテンの黒田朝日（４年）が５区で「シン山の神」兼「４代目・山の神」を襲名する異次元の区間新記録をマークし、往路新記録の５時間１８分８秒で優勝した青学大は６区もルーキー石川浩輝が１年生歴代トップとなる５７分１５秒の好タイムで区間３位と好走