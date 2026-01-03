第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は３日、復路が行われた。６区では創価大の小池莉希（３年）が区間歴代２位となる好タイムで区間賞を獲得した。（デジタル編集部）小池のタイムは５６分４８秒。山下りのスペシャリストとして知られる駒沢大の伊藤蒼唯（４年）を２秒上回り、前回大会を制した青山学院大の野村昭夢（当時４年）がマークした５６分４７秒の区間記録にも、あと１秒まで迫った。「正直、あ