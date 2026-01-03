プロ野球・広島の堂林翔太内野手（３４）の妻で、元ＴＢＳでフリーの枡田絵理奈アナウンサー（４０）が、夫婦ショットを公開した。３日までにインスタグラムで「年末年始の堂林家大好きなご飯屋さん」とコメント。豪華なお造りを前に夫婦でニッコリだ。枡田アナはＴＢＳ時代に「チューボーですよ！」「ひるおび！」などの人気番組を担当。２０１４年に堂林と結婚し、１５年にＴＢＳを退社した。１５年９月に長男、１７年９