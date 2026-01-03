第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の６区で区間賞を獲得した創価大・小池莉希（３年）の?キャラクター?が注目を集めている。３日に行われた復路の６区では、序盤から軽やかな走りを披露。終盤まで駒大・伊藤蒼唯（４年）に遅れをとっていたが、残り３・８キロ付近で逆転。区間記録に迫る５６分４８秒（速報値）の好タイムをマークした。小池は左足に赤、右足には青のシューズを着用。レース後のインタビュー