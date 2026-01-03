箱根駅伝は３日に復路が行われ、７区（小田原中継所〜平塚中継所＝２１・３キロ）に入った。区間記録は１時間０分４３秒＝佐藤圭汰（２５年・駒沢大）。首位の青山学院大は佐藤愛斗（佐藤愛）（２年）が順調に走る。昨年１１月下旬のＭＡＲＣＨ対抗戦１万メートルで２７分台をマークした。２位早稲田大は選手変更により３大会連続で１区を担ってきた間瀬田純平（４年）が入ったが、３位中央大・七枝直（２年）が迫る。小田原中