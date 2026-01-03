気象台は、午前9時42分に、なだれ注意報を高山市、白川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・高山市、白川村に発表（雪崩注意報） 3日09:42時点岐阜県では、3日昼前まで大雪や電線等への着雪に、3日夕方まで落雷に注意してください。飛騨地方では、4日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■高山市□なだれ注意報【発表】4日にかけて注意■白川村□なだれ注意報【発表