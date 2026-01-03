JR西日本によりますと、JR山陽線の玖波駅～大野浦駅間（広島県）の踏切で車が立ち往生しているため、岩国駅～大野浦駅間で運転を見合わせています。運転再開の見込みについては状況確認中としています。（3日 午前9時30分現在）