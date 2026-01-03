◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝は3日、芦ノ湖で復路のスタートが切られました。20.8キロを走る山下りの6区では、創価大学の小池莉希選手が区間賞を記録しました。芦ノ湖を首位でスタートした青山学院大学は、往路1区で16位と大きく出遅れながらも、驚異の逆転劇で3年連続となる往路優勝を飾りました。6区では、1年生の石川浩輝選手が初の箱根路とは思えない走りを見せ57分15秒でトップをキ