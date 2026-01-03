記者会見を行うバレー州司法当局の幹部ベアトリス・ピル―氏＝2日/CNN（CNN）スイスのスキーリゾート地クランモンタナのバーで1日に発生した大規模火災は、シャンパンボトルに取り付けた花火が天井に近づけすぎたことが原因である可能性が高い。地元バレー州の司法当局幹部、ベアトリス・ピルー氏が記者団に明らかにした。ピルー氏は「いくつかの仮説が立証されうる」としたうえで、「現状では、シャンパンボトルに取り付けられた