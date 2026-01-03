ソウルの中心部で2日午後、タクシーが信号機などとぶつかる事故があり歩行者が巻き込まれるなどして1人が死亡しました。【映像】事故で大破した車韓国メディアによりますと観光地・明洞からも近いソウルの中心部で2日午後6時すぎ、車を追い越そうとしたタクシーが信号や別の車と衝突する事故がありました。信号待ちをしていた歩行者らが巻き込まれるなどして外国人4人を含む9人がけがをし、うち40代の女性1人が搬送後に死亡