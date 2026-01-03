佐々木世麗騎手＝兵庫・中塚猛厩舎＝は３日、園田競馬で２鞍に騎乗する。２日８Ｒのクレスコユウシャで今年初勝利を目指したが、１馬身１／４差及ばず２着。「３着には８馬身差をつけていたので残念」と悔しがっていた。４ＲヒーローエフエーＣ８ＲサトノアヴァロンＢ（本紙評価）