◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大がトップを守り７区に入った。山下りの６区でルーキー石川浩輝（１年）が区間３位となる５７分１５秒の快走を見せた。復路スタート時は１８秒だった２位・早大との差を１分３４秒まで広げ